Oggi si disputa una partita valida per i quarti di finale dell’ATP500 di Amburgo, torneo che si svolge sulla terra rossa tedesca. L’italo-argentino Luciano Darderi affronta l’australiano Alex de Minaur in un match che prosegue il percorso del giocatore sudamericano nel torneo. L’incontro è visibile in diretta televisiva e in streaming, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire l’evento dal vivo. La sfida si svolge nell’ambito di una competizione che coinvolge i migliori tennisti del circuito internazionale.

Luciano Darderi prosegue nella propria avventura nell’ATP500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca, l’italo-argentino affronterà quest’oggi l’australiano Alex de Minaur nei quarti di finale del torneo teutonico. Un avversario complicato per Darderi, reduce da giornate molto impegnative e altrettanto fruttuose dal punto di vista dei risultati. Il giocatore di origini sudamericane, infatti, viene dallo stupendo cammino agli Internazionali d’Italia. Per la prima volta in carriera, Darderi ha raggiunto le semifinali in un Masters1000, mettendo in mostra qualità tecniche e caratteriali notevoli. Le vittorie contro il tedesco Alexander Zverev (n.3 del mondo) e lo spagnolo Rafael Jodar, in un orario tutt’altro che agevole, hanno impreziosito il suo percorso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Darderi-De Minaur oggi in tv, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streaming

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