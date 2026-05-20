Darderi-Hanfmann oggi in tv ATP Amburgo 2026 | orario programma streaming

Oggi in televisione si svolgono gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Amburgo, dove scenderanno in campo Luciano Darderi e Yannick Hanfmann. Dopo aver vinto il primo match all’esordio, il tennista italiano tornerà in campo per affrontare il tedesco, che occupa il settimo posto nel tabellone. L’incontro sarà trasmesso in streaming e in tv, con orario ancora da definire. Entrambi i giocatori cercano di avanzare ulteriormente nel torneo.

Dopo la vittoria di ieri all’esordio, tornerà subito in campo quest’oggi, negli ottavi di finale dell’ ATP 500 di Amburgo, l’azzurro Luciano Darderi: il numero 7 del tabellone sarà opposto nel secondo turno al padrone di casa tedesco Yannick Hanfmann. Il match degli ottavi di finale che vedrà protagonista il tennista azzurro ed il tedesco, dunque, sarà il quarto ed ultimo del programma di oggi, mercoledì 20 maggio, sul Centre Court, e si giocherà in ogni caso non prima delle ore 18.00. La sfida che vedrà protagonista Luciano Darderi negli ottavi di finale dell’ ATP 500 di Amburgo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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