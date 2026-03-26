Lisaly Martinez, 23 anni, studia Film e Animazione alla Naba e sta preparando il suo primo cortometraggio, intitolato

Il suo primissimo cortometraggio uscirà al cinema una manciata di giorni prima della laurea. Lisaly Martinez, 23 anni, frequenta il corso Film e Animazione alla Naba. Sabato alle 17 il suo “Eden“ sarà proiettato al cinema Arlecchino all’interno della sezione Extr’A di Fescaaal, il Festival del Cinema Africano d’Asia e America Latina, che fino a domenica porterà nelle sale milanesi (e su MYmovies.it) 47 film e incontri (il programma completo è su www.fescaaal.org). Nel suo corto, la giovane regista Lisaly Martinez "dipinge" il ritratto di un gruppo di ragazzi di origine maghrebina nella periferia milanese. "Ho sempre avuto una vena un po’ artistica, all’inizio sognavo di fare la pittrice, mi sono iscritta al liceo artistico in Piemonte e avevo in mente di iscrivermi all’Accademia di Brera", racconta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Eden di Lisaly, tra film e laurea: "Un corto sulle seconde generazioni alla ricerca di una nuova identità"

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