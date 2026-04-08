Maltempo primi fondi per gli interventi urgenti a Ortona

Il Comune di Ortona ha destinato i primi fondi necessari per intervenire sui danni causati dal maltempo che ha interessato la zona tra il 31 marzo e il 3 aprile. Le risorse sono state messe a disposizione per far fronte alle situazioni di emergenza generate dagli eventi meteorologici eccezionali. L’operazione mira a gestire le criticità più urgenti e a avviare gli interventi necessari per ripristinare alcune zone colpite.

Il Comune di Ortona ha stanziato le prime risorse per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio tra il 31 marzo e il 3 aprile scorsi. La giunta comunale ha infatti approvato un provvedimento che consente di attivare immediatamente gli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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