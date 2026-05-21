Danni al pulmino dopo la trasferta la denuncia della Barcellona Basket

Dopo la partita contro la Viola Reggio Calabria, la società Barcellona Basket ha sporto denuncia per danni al pulmino. Secondo quanto riferito, il veicolo è stato colpito da un lancio di sassi durante il viaggio di ritorno. Non sono stati segnalati feriti o altri danni alle persone coinvolte. La società ha richiesto l’intervento delle forze dell'ordine e ha avviato le procedure per accertare le responsabilità. La partita si è conclusa con il risultato già comunicato ufficialmente.

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