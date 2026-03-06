Basket dopo la sosta torna in campo la Serie A per la 21a giornata Derby lombardo tra Olimpia Milano e Cantù trasferta a Napoli per la Virtus Bologna

Dopo la pausa per la Coppa Italia, che è stata vinta dall’Olimpia Milano, la Serie A di basket torna in campo per la 21a giornata. La giornata prevede il derby lombardo tra Olimpia Milano e Cantù e una trasferta a Napoli per la Virtus Bologna. Questi incontri rappresentano il proseguimento del campionato dopo le pause dedicate alle competizioni nazionali.

Archiviata la sosta per far spazio alla Coppa Italia – vinta dall’Olimpia Milano – e alla finestra per le Qualificazioni ai Mondiali 2027, la Serie A di basket torna in campo nel weekend alle porte con la ventunesima giornata della regular season 2025-2026: andiamo a presentare quindi brevemente cosa ci attende sui parquet del Belpaese. Il turno si apre con il primo anticipo di sabato 7 marzo alle ore 19:30 tra la Dolomiti Energia Trentino e la Dinamo Sassari, con i sardi che cercano punti per risalire la classifica mentre l’Aquila vuole confermare il settimo posto. Mezz’ora più tardi, alle ore 20:00, l’Unahotels Reggio Emilia ospita la Pallacanestro Trieste con gli emiliani che vogliono provare a rispettare il fattore campo mentre i giuliani puntano a riscattare la sconfitta in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, dopo la sosta torna in campo la Serie A per la 21a giornata. Derby lombardo tra Olimpia Milano e Cantù, trasferta a Napoli per la Virtus Bologna Basket, Virtus Bologna-Brescia il big match della 12a giornata di Serie A. Derby ‘storico’ tra Cantù e Olimpia MilanoLa Serie A di basket si appresta ad affrontare nel weekend alle porte la dodicesima giornata della regular season 2025-2026, con un solo anticipo... Basket, Serie A: la Virtus Bologna batte Brescia e si riprende la vetta. L’Olimpia soffre ma supera in trasferta TrevisoSi è concluso questa sera con i posticipi della Virtus Bologna e dell’Olimpia Milano la diciannovesima giornata della Serie A di basket 2025-2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Olimpia Milano. Temi più discussi: Basket Serie A, si riparte dalla 21ª giornata: Brescia riposa, la Virtus punta all'allungo; Olimpia Milano, l'infermeria: un recupero e uno stop verso il Barcelona; Il futuro del basket europeo sospeso tra Eurolega e NBA Europe; Olimpia Milano, si fermano Dunston e Flaccadori: frattura a un dito per entrambi. Basket, l’Olimpia Milano batte con il brivido Barcellona e torna alla vittoria in EurolegaProsegue con una vittoria l'altalenante inseguimento dell'Olimpia Milano ai play-in dell'Eurolega 2025-2026. I meneghini tornano alla vittoria nella ... oasport.it Olimpia Milano, l'infermeria: un recupero e uno stop verso il BarcelonaTorna in campo domani l'Olimpia Milano che alle ore 20:30 all'Allianz Cloud di Milano ospita il Barcelona. Lo fa dopo la sosta Nazionali, anticipata dal successo in Coppa Italia ... pianetabasket.com Olimpia Milano. Bishop Briggs · River. Return to sender #ForzaOlimpia - facebook.com facebook OLIMPIA MILANO: LA STORIA DI KEITH LANGFORD, LO “SCORER” DI UNA STAGIONE DA SOGNO legabasket.it/news/138048/ke… #TuttoUnAltroSport x.com