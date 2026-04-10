Basket Serie B | la Dinamo torna al PalaZumbo gara cruciale contro Barcellona

Domani alle 18:00, la squadra di Brindisi torna a giocare in casa al PalaZumbo contro Barcellona. La partita si inserisce nel campionato di Serie B di basket, con i biancoblu che cercano di ottenere un risultato importante davanti ai propri tifosi. La sfida rappresenta un momento chiave della stagione per entrambe le squadre, che si affrontano in un match decisivo per la classifica.

BRINDISI - La Dinamo Brindisi è pronta a tornare davanti al proprio pubblico. Domani, sabato 11 aprile alle ore 18:00, i biancoblu ospiteranno al PalaZumbo BK 4.0 Barcellona Basket in una sfida di grande importanza per il prosieguo della stagione. Dopo oltre un mese lontano dalle mura amiche, la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

La Dinamo torna alla vittoria: battuta Milazzo 74-67 al PalaZumboBRINDISI - La Dinamo ritrova il sorriso davanti al proprio pubblico superando gli Svincolati Milazzo per 74-67.

Serie B, derby d'alta quota al PalaZumbo: big match tra Dinamo Brindisi e Climaway MonopoliBRINDISI - Sabato 7 marzo la Dinamo Brindisi torna al PalaZumbo per uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

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