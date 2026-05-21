Danneggia auto con tre amici arrestato a Milano l’attore di ‘Mare fuori’ Artem Tkachuk
Nella notte tra lunedì e martedì, a Rho, in provincia di Milano, è stato arrestato Artem Tkachuk, attore di origini ucraine noto per il ruolo nella serie televisiva italiana 'Mare fuori'. Secondo quanto riferito, l’attore avrebbe coinvolto tre amici nel danneggiamento di un’auto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di Tkachuk, che ora si trova in custodia. La vicenda si è svolta nelle ore successive alle prime luci del mattino.
(Adnkronos) – È stato arrestato la scorsa notte a Rho, nel Milanese, Artem Tkachuk, l'attore di origine ucraina, volto della serie tv Rai 'Mare fuori'. Il 25enne, insieme a tre amici di 18, 22 e 24 anni, stava danneggiando alcune auto parcheggiate in via Molino Prepositurale. Quando gli agenti delle Volanti del locale commissariato sono. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
L'attore di Mare Fuori arrestato: fuori controllo, danneggia 4 auto e minaccia i poliziotti
Sullo stesso argomento
Arrestato Artem Tkachuk, Pino ‘o pazzo’ di “Mare Fuori”: l’attore ha danneggiato quattro auto in sosta insieme a tre amici. Insulti agli agenti di poliziaAncora problemi giudiziari per Artem Tkachuk, il 25enne italo-ucraino noto per il ruolo di Pino ‘o pazzo’ nella fortunata serie televisiva Rai “Mare...
Leggi anche: Artem Tkachuk arrestato a Milano, l’attore di «Mare Fuori» accusato di aver danneggiato auto in sosta e minacciato gli agenti
Artem Tkachuk danneggia auto in sosta a Milano, arrestato l'attore di Mare FuoriArtem Tkachuk, l'attore italo-ucraino di 25 anni che interpreta Pino 'o pazzo nella serie tv della Rai Mare Fuori, è stato arrestato a Rho, nel Milanese, dalla Polizia insieme ad altri tre giovani ... ilroma.net
Danneggia le auto in sosta a Rho e minaccia i poliziotti: arrestato Artem Tkachuk, Pino o’ pazzo di Mare FuoriArtem Tkachuk, attore italo-ucraino conosciuto soprattutto per il ruolo di ‘Pino o' pazzo‘ nella serie tv Mare Fuori della Rai, è stato arrestato per danneggiamento aggravato nella notte tra mercoledì ... fanpage.it