Danneggia auto con tre amici arrestato a Milano l’attore di ‘Mare fuori’ Artem Tkachuk

Nella notte tra lunedì e martedì, a Rho, in provincia di Milano, è stato arrestato Artem Tkachuk, attore di origini ucraine noto per il ruolo nella serie televisiva italiana 'Mare fuori'. Secondo quanto riferito, l’attore avrebbe coinvolto tre amici nel danneggiamento di un’auto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di Tkachuk, che ora si trova in custodia. La vicenda si è svolta nelle ore successive alle prime luci del mattino.

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