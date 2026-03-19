Carta docente in ritardo? Il ministero replica | Casi sporadici ma stiamo intervenendo E spiega il motivo dei rallentamenti

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha dichiarato che i ritardi nella consegna della Carta del docente 2026 sono limitati a casi sporadici e sta intervenendo per risolverli. La posizione ufficiale afferma che non ci sono criticità strutturali e che i problemi riguardano solo situazioni isolate. Numerosi insegnanti avevano segnalato ritardi e anomalie nell’accredito del bonus.

Nessuna criticità strutturale, solo casi isolati. È questa la posizione del ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) sulla Carta del docente 2026, finita al centro delle proteste di molti insegnanti che a Open hanno segnalato ritardi e anomalie nell’accredito del bonus. A rispondere sul merito e sui numeri è Antonella Tozza, direttrice generale per gli ordinamenti scolastici al Mim, che in una nota di replica parla di una piattaforma già ampiamente operativa. «Le registrazioni dei docenti hanno raggiunto quota 731.543, pari a circa il 72% della platea complessiva stimata», si legge. «Sono stati inoltre validati oltre 205mila voucher, per un valore superiore ai 37 milioni di euro». 🔗 Leggi su Open.online

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