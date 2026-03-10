Frana di Montefegatesi | Stiamo intervenendo per riaprire la viabilità

Un intervento è in corso a Montefegatesi per riaprire la strada dopo la frana che ha interessato la zona tra Montefegatesi e Ponte a Gaio. L’amministrazione locale ha precisato che non ci saranno strumentalizzazioni, ma si stanno adottando soluzioni ponderate per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza dei cittadini. Nessun dettaglio sui tempi stimati o sulle modalità dell’intervento.

Frana Montefegatesi-Ponte a Gaio, l’Amministrazione: "No a strumentalizzazioni, ma soluzioni ponderate". L’Amministrazione Comunale di Bagni di Lucca interviene in merito all’interruzione della viabilità Montefegatesi-Ponte a Gaio a seguito di un importante movimento franoso sul lato monte della carreggiata. "Immediatamente ci siamo attivati per risolvere il problema – afferma una nota del comune diffusa dal sindaco Michelini –, ben consci delle necessità della zona e dell’importanza che tale collegamento riveste non solo per la cittadinanza, ma anche sotto il profilo turistico e commerciale essendo un collegamento con la Riserva Naturale dell’Orrido di Botri". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Frana di Montefegatesi: "Stiamo intervenendo per riaprire la viabilità" Articoli correlati Chilometri di voragine, paura e l’acqua che alimenta la frana. L’esperto fiorentino a Niscemi: “Ecco come stiamo intervenendo”Firenze, 29 gennaio 2026 – Una paese in ginocchio, spezzato a metà da una frana devastante. Incendi e degrado sotto il Ponte all’Indiano. La vicesindaca: “Situazione complessa, stiamo intervenendo”La situazione sotto il ponte all’Indiano torna al centro del dibattito in Consiglio comunale dopo i recenti incendi di baracche e masserizie... Approfondimenti e contenuti su Frana di Montefegatesi Stiamo... Discussioni sull' argomento Frana di Montefegatesi: Stiamo intervenendo per riaprire la viabilità; Frana blocca via per l’Orrido | il Comune agisce subito. Frana a Niscemi, palazzina di tre piani crolla nel precipizio: era nella zona rossaLa frana di Niscemi ha provocato il crollo di una palazzina di tre piani che da giorni era in bilico. L'edificio era nel quartiere Sante Croci, sul ciglio dello smottamento, in piena zona rossa. Su ... tg24.sky.it Così la grande frana di AnconaANCONA Vedendo le immagini della frana di Niscemi, la cittadina della provincia di Caltanissetta che un po' alla volta sta scivolando in un dirupo, in molti ad Ancona saranno tornati con i ricordi a ... corriereadriatico.it SOLLECITATO DA MOLTI CITTADINI, IL MIO PUNTO DI VISTA SULLA FRANA ALLA COVA - facebook.com facebook