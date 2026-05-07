A Fano, nei giorni di giovedì 7 e venerdì 8 maggio 2026, si svolgeranno due giornate dedicate allo sport all'aperto. L’evento, promosso da Palextra Experience, offrirà sessioni di fitness outdoor, corsa cittadina, cycling, boot camp e attività rivolte anche ai più piccoli. Le iniziative si terranno in diverse aree della città, coinvolgendo partecipanti di tutte le età in un programma vario e accessibile.

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 7 maggio 2026 - Due giorni di allenamenti all’aperto, corsi fitness, cycling, boot camp e attività dedicate anche ai bambini. Il 9 e 10 maggio arriva “Palextra Outdoor Experience”, il weekend sportivo organizzato da Palextra che trasformerà gli spazi esterni della struttura in una grande palestra open air aperta alla città. L’evento, gratuito ma con prenotazione obbligatoria, si svolgerà dalle 9 alle 19 con un programma fitto di appuntamenti distribuiti tra area arena, area soft, miniclass e reformer. In calendario ci sono sessioni di pilates, mobility, trx, calisthenics, functional training, boxe workout e group cycling, insieme a una area kids attiva per entrambe le giornate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fitness outdoor, corsa cittadina e area kids: due giorni di sport con Palextra Experience

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