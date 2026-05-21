Dammi i soldi danneggia la sala biliardi e minaccia la presidente con una stecca spezzata

Un uomo si è presentato in una sala biliardi chiedendo “Dammi i soldi” e, dopo aver danneggiato alcune attrezzature, ha minacciato la presidente del circolo con una stecca spezzata. L’uomo ha causato danni all’arredo e ha tentato di costringere la donna a consegnargli del denaro. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno identificato l’uomo e avviato le indagini. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.

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