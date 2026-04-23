Questa notte, i carabinieri della sezione radiomobile di Caivano hanno arrestato un uomo di 55 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, resistenza e minaccia aggravata. L’uomo avrebbe minacciato i genitori chiedendo denaro per l’acquisto di droga, comportamenti che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caivano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza e minaccia aggravata un 55enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti in un’abitazione per una lite in famiglia. Dalle prime indagini é emerso che i genitori dell’uomo – hanno 71 e 72 anni – erano state minacciate dal figlio il quale, armato di un coltello, pretendeva denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti. Il 55enne, armato di coltello, è stato fermato e arrestato. L’arma è stata sequestrata. L’uomo è in carcere. L'articolo proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Dammi i soldi”: pretende denaro per la droga e minaccia i genitori, arrestato 55enne

Notizie correlate

"Maltratta e minaccia di morte i genitori che non gli danno i soldi per la droga": arrestatoIl quarantenne disoccupato è stato portato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare siglata dal gip del tribunale di Agrigento, al...

Leggi anche: Minaccia i genitori per i soldi della droga e tenta di dare fuoco all'auto del padre: arrestato

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Pretende i soldi del parcheggio a Salerno, coppia minacciata con una bottiglia di vetro e inseguita: l'epilogo; Dammi 500 euro o paghi le conseguenze: blitz dei Carabinieri a Fond, arrestato 28enne.

«Dammi i soldi, o mando uomini armati dai tuoi famigliari»: pakistano arrestato per estorsione da 60 mila euroPer cinque anni gli avrebbe chiesto soldi minacciando lui ma soprattutto i suoi famigliari rimasti in patria, dicendo che avrebbe mandato un commando di uomini armati a sistemarli. Fra loro vecchie co ... lavocedinovara.com

Dammi i soldi o ti taglio la gola. Accusato di estorsione, viene assoltoDammi i soldi o ti taglio la gola. Accusato di estorsione, viene assolto A processo un 45enne, denunciato da una donna: il pm chiedeva 5 anni. Ma la difesa scopre che il debito era reale, lei si ... ilrestodelcarlino.it

Dammi un piatto che inizia con la lettera del tuo nome - facebook.com facebook

Ti pare così poco credibile Dammi una ragione perché io lo dovessi sapere x.com