Dammi i soldi per le sigarette e minaccia il padre anche con un’ascia | condannato un 33enne

Un uomo di 33 anni è stato condannato dopo aver minacciato e aggredito il padre, chiedendo sistematicamente piccole somme di denaro per le sigarette dall'aprile del 2024. In alcuni casi ha anche impugnato un’ascia durante le sue richieste. La vicenda si è svolta a Surbo, dove le forze dell’ordine hanno riscontrato comportamenti violenti e intimidatori nei confronti del genitore.

La sentenza è stata emessa ieri al termine del processo abbreviato. Al vaglio del giudice episodi avvenuti, dall’aprile del 2024 all’agosto del 2025, in un’abitazione a Surbo. La difesa puntava sulla testimonianza della compagna dell’imputato SURBO - Avrebbe preteso sistematicamente, dall’aprile del 2024, piccole somme di denaro (dieci, venti euro) destinate all’acquisto di sigarette, ricorrendo a minacce e violenza contro il proprio padre. Avrebbe inveito ripetutamente contro di lui, mettendo a soqquadro casa e lanciandogli anche oggetti addosso, come una paletta in ferro del camino, e in una circostanza intimidendolo con un’ascia. La vittima si sarebbe decisa a sporgere denuncia il 5 agosto del 2025, nel corso di un’aggressione durante la quale il figlio lo avrebbe fatto cadere a terra e gli avrebbe stretto le mani attorno al collo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

