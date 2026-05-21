Damiano Rizzi, psicologo clinico e psicoterapeuta, ha dichiarato che la violenza tra i giovani non si manifesta all’improvviso, ma si sviluppa nel tempo attraverso il silenzio, l’assenza di attenzione e un vuoto nella formazione educativa. Fondatore della Fondazione Soleterre e autore di diversi lavori nel campo della psico-oncologia, Rizzi ha spiegato che questi fattori contribuiscono a creare le condizioni in cui si può alimentare un comportamento aggressivo nei ragazzi.

Psicologo clinico, psicoterapeuta, psico-oncologo, fondatore di Fondazione Soleterre e autore del libro Adolescenza, parliamone - Educare all’amore per disarmare la violenza (Piemme), Damiano Rizzi affronta uno dei temi più urgenti del nostro tempo, il disagio degli adolescenti e il legame profondo tra vuoto educativo e violenza. Nel libro, arricchito dalla prefazione di Giulia Minoli, Rizzi intreccia esperienza personale, lavoro clinico e riflessione sociale, partendo da una convinzione precisa, la violenza non nasce all’improvviso, ma cresce nel silenzio, nell’assenza di ascolto e nella mancanza di educazione emotiva e affettiva. Dopo aver perso la sorella in un femminicidio nel 2013, Rizzi ha fondato anche l’associazione Tiziana Vive, impegnata al fianco di donne e bambini vittime di violenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Damiano Rizzi: “La violenza nei ragazzi non nasce all’improvviso. Cresce nel silenzio, nell’assenza e nel vuoto educativo”

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