Il vuoto dei ragazzi è l' assenza di limiti

Un ragazzino di 13 anni nella provincia di Bergamo ha accoltellato una professoressa, filmando l’episodio e trasmettendolo in diretta online. La notizia ha causato scalpore, evidenziando un episodio di violenza giovanile che ha coinvolto un minore e una docente. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e sollevato interrogativi sulla presenza di limiti e controlli nella vita dei giovani.

Gentile Direttore Feltri, sono rimasta sconvolta dalla notizia del ragazzino di 13 anni che, nella provincia di Bergamo, ha accoltellato una professoressa, filmando tutto e trasmettendo online. Di questo caso leggiamo ogni giorno nuovi dettagli: una lettera scritta dal ragazzo, l’interesse per gli ordigni, la volontà addirittura di compiere una strage. Eppure, più informazioni emergono, più sembra che in realtà non si capisca nulla. Mi chiedo: a chi stava trasmettendo quel video? Chi doveva vederlo? E soprattutto: che idea si è fatto lei di questo episodio così inquietante, che sembra andare oltre il semplice gesto di follia? Cordiali saluti, Maria Principe Cara Maria, hai colto il punto: sappiamo tanto e non sappiamo nulla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Siamo attoniti e senza parole. Il vuoto che lascia è immenso. R.I.P. Federica - facebook.com facebook