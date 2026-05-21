Rizzi | l’odio dei giovani nasce dal vuoto educativo e digitale

Un esperto ha spiegato che il sentimento di odio tra i giovani deriva principalmente dalla mancanza di un’educazione adeguata e dall’influenza dei contenuti digitali, come la pornografia. Si è discusso del modo in cui questi materiali influenzano le capacità empatiche degli adolescenti e delle ragioni per cui molte scuole italiane evitano di affrontare l’educazione sessuale e affettiva. La discussione si concentra sui fattori che creano un vuoto informativo e sulle scelte degli adulti riguardo a questo tema.

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? Punti chiave Come influisce la pornografia sulla capacità di empatia degli adolescenti?. Perché gli adulti bloccano l'educazione sesso-affettiva nelle scuole italiane?. Quale legame esiste tra vuoto educativo e radicalizzazione dell'odio?. Come ha trasformato il dolore personale la missione clinica di Rizzi?.? In Breve Rizzi cita l'omicidio della sorella avvenuto con 111 coltellate dal marito.. Mancanza di educazione sesso-affettiva nelle scuole alimenta isolamento e pornografia.. Necessità di dialogo tra famiglie e istituzioni scolastiche per prevenire la violenza.. Lo psicoterapeuta Rizzi definisce il perdono di Davide come una lezione di umanità capace di disarmare la violenza, evidenziando un vuoto generazionale che colpisce gli adolescenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rizzi: l’odio dei giovani nasce dal vuoto educativo e digitale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incel: la metamorfosi digitale dal supporto sociale all’odio online? Cosa sapere Il Forum dei Brutti riapre online il 1 aprile 2026 con un dominio islandese . Piemonte: -7.000 giovani imprenditori in 10 anni, ma nasce l’era digitaleNel cuore del Piemonte, un cambiamento strutturale sta ridefinendo il volto dell’imprenditoria giovanile. Striscia di Gaza: Rizzi (Soleterre), sconvolge che nessuno della comunità internazionale abbia impedito l’attacco odierno per proteggere la vita dei civiliLa popolazione palestinese sta subendo gravi danni a causa di questo genocidio, danni in termini di salute fisica e mentale che già da generazioni stanno subendo, perché il genocidio è iniziato nel ... agensir.it