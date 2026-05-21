Dall’Urbe all’Orbe - Tracce macerie e altre forme di vita
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SprEco Collettivo e LABirinto presentano, una mostra di arte contemporanea a cura di Marcela Castañeda Florian e Marianna Piccini.Abitare una città non significa solo attraversarla, ma accumulare gesti, traiettorie e micro-memorie. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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