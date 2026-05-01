Oggi si svolge la tappa del Giro di Romandia 2026 da Orbe a Orbe, con orari, copertura tv e streaming disponibili. La corsa vede protagonista Tadej Pogacar, che dopo aver vinto la Liegi-Bastogne-Liegi, punta a ottenere il suo terzo successo in questa gara. La competizione in Svizzera prosegue con attenzione sulla performance del ciclista sloveno, che cerca di consolidare la sua posizione in classifica.

Il Giro di Romandia 2026 riparte da Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno, dopo la vittoria della Liegi-Bastogne-Liegi, sta lasciando il segno anche sulla corsa a tappe elvetica. Il campione del mondo in carica ha vinto le prime due vere tappe della corsa svizzera (tralasciando il prologo iniziale) in maniera anomala per un extraterrestre come lui. Pogacar si è infatti imposto in due volate ristrette e proverà a conquistare oggi anche la terza frazione. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13.35 Ad attendere il gruppo ci saranno 176.6 chilometri totali da Orbe ad Orbe con un percorso molto vario. Tanti gli strappi lungo la frazione, nessuno di questi particolarmente incidente per fare selezione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Orbe-Orbe: orari, tv, streaming. Pogacar a caccia del tris

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