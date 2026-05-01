Oggi si svolge la tappa Orbe-Orbe del Giro di Romandia 2026, una delle tappe più attese della corsa svizzera. Tadej Pogacar, vincitore di Liegi-Bastogne-Liegi, parte come uno dei principali favoriti. La gara viene trasmessa in diretta televisiva e anche in streaming online, con orari disponibili sui canali ufficiali. La tappa si svolge su un percorso che attraversa il cantone di Romandia, con numerosi punti di interesse lungo il percorso.

Il Giro di Romandia 2026 riparte da Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno, dopo la vittoria della Liegi-Bastogne-Liegi, sta lasciando il segno anche sulla corsa a tappe elvetica. Il campione del mondo in carica ha vinto le prime due vere tappe della corsa svizzera (tralasciando il prologo iniziale) in maniera anomala per un extraterrestre come lui. Pogacar si è infatti imposto in due volate ristrette e proverà a conquistare oggi anche la terza frazione. Ad attendere il gruppo ci saranno 176.6 chilometri totali da Orbe ad Orbe con un percorso molto vario. Tanti gli strappi lungo la frazione, nessuno di questi particolarmente incidente per fare selezione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Orbe-Orbe: orari, tv, streaming. Pogacar vuole il tris

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