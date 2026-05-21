Dall’ottava Brigata Garibaldi ai banchi della Provincia | convegno speciale per Luciano Marzocchi

Un convegno speciale si è tenuto recentemente presso l’istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena, dedicato a Luciano Marzocchi. L’evento ha riunito rappresentanti dell’ottava Brigata Garibaldi e figure coinvolte nel settore pubblico, tra cui membri della Provincia. La giornata ha previsto interventi e discussioni incentrate sulla vita e le attività del protagonista, con un focus sulla sua esperienza durante e dopo il periodo della resistenza. La manifestazione si è svolta in un clima di confronto e memoria storica.

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