Dall’ottava Brigata Garibaldi ai banchi della Provincia | convegno speciale per Luciano Marzocchi
Un convegno speciale si è tenuto recentemente presso l’istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena, dedicato a Luciano Marzocchi. L’evento ha riunito rappresentanti dell’ottava Brigata Garibaldi e figure coinvolte nel settore pubblico, tra cui membri della Provincia. La giornata ha previsto interventi e discussioni incentrate sulla vita e le attività del protagonista, con un focus sulla sua esperienza durante e dopo il periodo della resistenza. La manifestazione si è svolta in un clima di confronto e memoria storica.
L’istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena organizza un convegno, dal titolo “Luciano Marzocchi. Partigiano, dirigente politico, amministratore, pubblicista, presidente dell'Istituto Storico”, dedicato alla figura di Luciano Marzocchi, occasione di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Sullo stesso argomento
Crisalide in Rete APS e Brigata “Garibaldi” insieme per la Giornata Internazionale della DonnaIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Brigata “Garibaldi” e la La Crisalide in Rete APS hanno promosso una giornata di...
Un secolo di vita e memoria: Rimini festeggia Albertina, partigiana della 4ª Brigata Garibaldi VenturoliSabato scorso (11 aprile), l’assessore Mattia Morolli ha portato gli auguri del Comune di Rimini ad Albertina Lipparini, che ha compiuto 100 anni.
LA STORIA DEL COMANDANTE PARTIGIANO TININ TINO CORZANI, COMANDANTE E PARTIGIANO DELL‘8° BRIGATA GARIBALDI, ASSASSINATO ALL’ETÀ DI 27 ANNI DAI FASCISTI AI RIACCI, NON LONTANO DA TRAPPISA, IL 15 MAGGIO 1944 Subit facebook
Cambio al comando della Brigata Garibaldi, Ferrara succede a CesaroAlla Caserma Ferrari-Orsi di Caserta, sede della Brigata bersaglieri Garibaldi, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando della Garibaldi tra il Generale di Brigata Daniele Cesaro, e ... ansa.it
Ottava Brigata Garibaldi, FdI attacca la giuntaFratelli d’Italia contro l’amministrazione comunale. A far discutere è l’intitolazione al quartiere Romiti, avvenuta nei giorni scorsi, di un’area intitolata all’Ottava Brigata Garibaldi Romagna (foto ... ilrestodelcarlino.it