Crisalide in Rete APS e Brigata Garibaldi insieme per la Giornata Internazionale della Donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Brigata "Garibaldi" e la La Crisalide in Rete APS hanno promosso una giornata di approfondimento, formazione e testimonianza dedicata al tema delle pari opportunità e sulle politiche integrate. L'iniziativa si è svolta presso la Caserma "Ferrari Orsi" di Caserta, con la partecipazione del personale militare e civile. La mattinata si è aperta con l'alzabandiera e un messaggio di benvenuto del Comandante della Brigata bersaglieri "Garibaldi", Generale di Brigata Francesco Ferrara, che ha richiamato il valore simbolico dell'8 marzo e l'impegno costante della Difesa nel promuovere ambienti di lavoro rispettosi, sicuri e inclusivi.