Un secolo di vita e memoria | Rimini festeggia Albertina partigiana della 4ª Brigata Garibaldi Venturoli

Sabato 11 aprile, il Comune di Rimini ha celebrato il centesimo compleanno di Albertina Lipparini, partigiana della 4ª Brigata Garibaldi Venturoli. L’assessore Mattia Morolli ha visitato la festeggiata, portando gli auguri ufficiali dell’amministrazione comunale. Albertina Lipparini ha raggiunto un secolo di vita, conservando la memoria di un passato legato alla Resistenza. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle normative vigenti.

Sabato scorso (11 aprile), l’assessore Mattia Morolli ha portato gli auguri del Comune di Rimini ad Albertina Lipparini, che ha compiuto 100 anni. Con lei, la storia della Resistenza: fu partigiana nella quarta Brigata Garibaldi Venturoli. La famiglia di nonna Albertina si è riunita sabato scorso.🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Un secolo di vita e memoria: nonna Rosa festeggia i 100 anni Paolina festeggia il secolo di vita, gli auguri dei famigliari e della cittàInsieme al marito Giacomino aprì in corso della Repubblica, a fine anni '60, la prima rosticceria forlivese che ne porta tutt'oggi il loro nome Dal...