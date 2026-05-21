Dallo stile balletto di Bella Hadid e Cara Delevingne alle costruzioni spettacolari di Diane Kruger e Matilde Gioli i raccolti restano una certezza per le grandi occasioni
A Cannes 2026, il red carpet si conferma come un palcoscenico di tendenze beauty, con le acconciature e i capelli raccolti a dominare l’attenzione. Tra i look più noti, si notano le interpretazioni eleganti di alcune modelle e attrici, che hanno scelto stili ispirati a balletto e a costruzioni spettacolari. I raccolti, infatti, rappresentano sempre un elemento distintivo per le occasioni di grande rilievo, confermando il loro ruolo come dettaglio di stile fondamentale.
A Cannes 2026, il red carpet è un vero palcoscenico di ispirazioni beauty: quest’anno, le acconciature e i capelli raccolti si impongono come il dettaglio più osservato. Chignon alti, strutturati o essenziali sembrano fare da fill rouge fra le scelte beauty delle tante celeb ospiti in Croisette, confermando il ritorno di un’eleganza scolpita e senza tempo. Tra i look più riusciti, l’extra sleek di Bella Hadid, lo chignon da ballerina di Cara Delevingn e, l’ecletticoraccolto in stile giapponese sfoggiato da Matilde Gioli. E molte altre. Sharon Stone, volume e luce sul red carpet di Cannes (e il trucco per aggirare il dress code) X Leggi anche › Andie MacDowell e l’eleganza dei capelli grigi a Cannes. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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