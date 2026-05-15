Festival di Cannes 2026 | Diane Kruger con trecce bretzel in stile medievale e gli altri beauty look del terzo red carpet con i nostri voti

Da vanityfair.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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C'è chi punta su un look da diva e chi su effetti speciali, come Diane Kruger che sul red carpet sembra interpretare un personaggio fantasy, con acconciatura alla principessa Leila di Star Wars. Nella gallery tutti i look più degni di nota della serata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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