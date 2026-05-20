alessandra mussolini vince il grande fratello vip 8

Alessandra Mussolini ha conquistato la vittoria nella ottava edizione del Grande Fratello Vip. Durante il programma, sono stati mostrate diverse fasi di eliminazioni e sfide tra i concorrenti. La finale si è svolta questa sera, con la Mussolini che ha ottenuto il maggior numero di voti dal pubblico. La sua presenza in casa è durata diverse settimane, durante le quali ha partecipato a vari prove e discussioni. La vittoria è stata annunciata ufficialmente al termine della serata.

E’ Alessandra Mussolini la vincitrice dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso della finalissima del reality show di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, l’ex parlamentare e volto tv è riuscita a battere allo scontro finale Antonella Elia, portandosi a casa il montepremi in palio di 100.000 euro (di cui la metà da devolvere in beneficienza). Entrando nello specifico della gara, la finale è stata aperta dall’eliminazione di Renato Biancardi, uscito perdente dallo scontro al televoto con Raimondo, aperto lo scorso venerdì, per l’ultimo posto disponibile per la finale. Dopo ciò, i sei finalisti sono stati divisi in due terzetti, che hanno decretato il sesto e il quinto classificato: Raul Dumitras e Lucia Ilardo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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