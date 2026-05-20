Alessandra Mussolini ha conquistato la vittoria nella finale del Grande Fratello Vip 2026, battendo Antonella Elia, seconda classificata. Questa edizione del reality show si è distinta per la presenza di concorrenti over, con le donne che hanno avuto un ruolo centrale. La finale si è svolta nelle ultime ore, con la vincitrice che ha ottenuto il maggior numero di voti dal pubblico. La trasmissione ha visto anche altri partecipanti, ma sono stati Mussolini ed Elia a raggiungere le fasi finali.

E' Alessandra Mussolini la vincitrice del Grande Fratello Vip 2026, seconda Antonella Elia: questa è stata l'edizione delle donne over Alessandra Mussolini trionfa e vince un’edizione del Grande Fratello Vipstraordinaria, la base di un reality che può ripartire. Televoto dopo televoto è riuscita a battere tutti fino ad aggiudicarsi la vittoria finale, dopo due mesi di permanenza.Al secondo posto si è classificata Antonella Elia. Al terzo, invece, Raimondo Todaroche a sorpresa è riuscito a superare al televotoAdriana Volpe. A seguire poiLucia e Raul, mentre Renato è stato eliminato ad inizio puntata. Questa edizione delGrande Fratello Vipha avuto una crescita esponenziale puntata dopo puntata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alessandra Mussolini vince il Grande Fratello Vip

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Alessandra Mussolini vince il grande fratello vip 2026

Sullo stesso argomento

Alessandra Mussolini vince il Grande Fratello Vip 8E’ Alessandra Mussolini la vincitrice dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini vince la scommessa di Ilary Blasi: il reality che sembrava finito ritrova una stradaFinale combattuta fino all’ultimo televoto: battuta Antonella Elia, terzo posto per Raimondo Todaro Doveva essere l’edizione della prova del nove.

Antonella Elia o Alessandra Mussolini: chi dovrebbe vincere il #GFVIP? x.com

Scontro al veleno con Antonella Elia: Alessandra Mussolini non regge più lo stress reddit

Alessandra Mussolini vince il GF Vip: ecco le percentuali del televoto e il montepremi guadagnatoAlessandra Mussolini vince l'ottava edizione del Grande Fratello Vip: il verdetto è arrivato durante la puntata finale del reality show. Ecco cosa è successo e le percentuali. mondotv24.it

Alessandra Mussolini vince il Grande Fratello Vip 8Alessandra Mussolini è la vincitrice dell'ottava edizione del Grande Fratello Vip, con la finale trasmessa su Canale 5 martedì 19 maggio 2026 ... davidemaggio.it