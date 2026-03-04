Una nuova piramide alimentare dedicata alla crononutrizione è stata presentata, con l’obiettivo di integrare i principi della dieta mediterranea rispettando i bioritmi. L’esperta spiega che questa variante suggerisce cosa mangiare al mattino e alla sera, aggiungendo un elemento di attenzione ai ritmi naturali del corpo. La modifica si propone di rendere più efficace l’approccio nutrizionale, mantenendo i cardini dell’alimentazione tradizionale.

La dieta mediterranea, da sempre citata come uno dei modelli alimentari più efficaci per promuovere salute, longevità e prevenzione delle malattie metaboliche, compie oggi un salto evolutivo. Una nuova piramide alimentare integra infatti non solo la qualità degli alimenti ma anche il momento della giornata in cui vengono consumat i. In altre parole: non conta soltanto cosa mangiamo, ma anche quando lo facciamo. Questo approccio combina i principi nutrizionali della tradizione mediterranea con le conoscenze sui ritmi biologici circadiani e sulle oscillazioni ormonali che regolano il metabolismo. Il modello è stato presentato in un lavoro pubblicato sulla rivista scientifica Current Nutrition Reports e realizzato dalla Società Italiana di Endocrinologia (SIE) insieme all’ Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crononutrizione, arriva una nuova piramide alimentare. L’esperta: “Ai principi di base della dieta mediterranea aggiungiamo il rispetto dei bioritmi”. Ecco cosa mangiare mattina e sera

Trump rovescia la piramide alimentare: tutti i guai della dieta della carneLe Dietary Guidelines for Americans 2025–2030, il nuovo documento ufficiale sulle scelte alimentari promosso dall’amministrazione Trump e dal...

Nuova piramide alimentare in Usa, cosa c’è di buonoIl rovesciamento della piramide alimentare evidenziato dalle nuove linee guida alimentari varate dall’amministrazione Trump ha fatto storcere il naso...