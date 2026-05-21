dalle molestie al rifugio clandestino

L’altra mattina, i carabinieri hanno arrestato un uomo per molestie ai danni di una ragazza. Durante le operazioni di polizia, sono stati trovati un rifugio clandestino e vari oggetti sospetti. L’uomo è stato portato in caserma, mentre nel rifugio sono stati trovati materiali che verranno esaminati. La ragazza ha fornito la propria versione dei fatti, confermando le molestie. Le indagini continuano per accertare eventuali altri reati collegati.

Molesta una ragazza, i carabinieri scoprono un rifugio clandestino. L’altra mattina i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno hanno denunciato tre cittadini stranieri — due tunisini di 50 e 36 anni e un marocchino di 31 anni, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine — per violazione della normativa sull’ immigrazione. Ma dietro c’è tutt’altra storia. I militari erano intervenuti nei pressi della stazione di Camnago-Lentate dopo aver ricevuto una segnalazione nella quale un viaggiatore chiedeva aiuto perché poco prima era dovuto intervenire per difendere una diciottenne svizzera, importunata da uno sconosciuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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