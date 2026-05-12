Nella notte tra l’11 e il 12 maggio, un giovane di 23 anni è stato accoltellato nel centro di Prato. La vicenda riguarda un episodio in cui il ragazzo ha cercato di difendere una collega da molestie, ma è stato ferito gravemente. Ora si trova in condizioni critiche in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica e identificare eventuali responsabili.

È in gravissime condizioni il 23enne che nella notte tra l’11 e il 12 maggio è stato accoltellato nel centro di Prato. Il giovane era appena uscito dal bar in cui lavora all’1 di notte con una collega, quando due uomini, un italiano e un sudamericano, secondo le prime ricostruzioni hanno tentato di molestare e rapinare la donna. A quel punto la vittima è intervenuto per difenderla ma gli aggressori, al termine di una lite, lo hanno accoltellato al cuore. Il 23enne è andato in arresto cardiaco per la forte emorragia e si trova ora in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ ospedale Santo Stefano dopo un delicato intervento cardiochirurgico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Difende la collega dalle molestie e viene accoltellato: 23enne in gravissime condizioni a Prato

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