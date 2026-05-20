A Lentate sul Seveso, nella provincia di Monza e Brianza, un episodio di molestie ai danni di una ragazza di 18 anni ha portato all’individuazione di un rifugio clandestino. I carabinieri, intervenuti dopo la denuncia, hanno trovato lo spazio nascosto durante le indagini. Non sono state ancora rese note le generalità delle persone coinvolte o altri dettagli sulle modalità dell’intervento. La scoperta del rifugio ha seguito le indagini avviate in seguito all’episodio di molestia.

Lentate sul Seveso (Monza e Brianza), 20 maggio 2026 – Molesta una ragazza, i carabinieri scoprono un rifugio clandestino. Nella mattinata del 14 maggio i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno hanno denunciato tre cittadini stranieri – due tunisini di 50 e 36 anni e un marocchino di 31 anni, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine – per violazione della normativa sull’immigrazione. I militari sono intervenuti nei pressi della stazione ferroviaria di Camnago - Lentate sul Seveso, a seguito di una segnalazione nella quale un viaggiatore chiedeva aiuto poiché poco prima era dovuto intervenire per difendere una diciottenne svizzera, importunata da uno sconosciuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lentate sul Seveso, le molestie a una 18enne fanno scoprire un rifugio clandestino

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