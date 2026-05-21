Dalle bombe di Gaza alla nuova rinascita in Italia Il miracolo di Fares vivo grazie all' amico ' angelo custode'
Dalle bombe di Gaza a una seconda possibilità in Italia, la vicenda di Fares Alfarra ha attirato l’attenzione. Dopo essere stato ferito in un conflitto, è stato soccorso e trasportato in Italia, dove ha ricevuto cure mediche. Un amico, definito come un ‘angelo custode’, ha avuto un ruolo importante nel suo salvataggio. La storia di Fares si è svolta tra momenti di emergenza e un percorso di recupero, suscitando emozioni profonde e coinvolgendo chi ha seguito la vicenda.
Ci sono storie che ti arrivano dritto allo stomaco e che non puoi fare a meno di raccontare. Quella di Fares Alfarra è una di queste. È la storia di un ragazzo palestinese che sognava di diventare medico prima che l'inferno della guerra si mangiasse tutto: amici, affetti, certezze.Fares è vivo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Sullo stesso argomento
Il Teatro alla Scala dalle bombe alla rinascitaL'11 maggio 1946 Arturo Toscanini dirigeva il primo concerto dopo il restauro del tempio mondiale della musica e della lirica, gravemente danneggiato...
In fuga dalle bombe di Gaza per curarsi in Italia: Milano accoglie 103 rifugiati palestinesiA Milano il racconto dei 103 profughi di Gaza, tra il miracolo dell'accoglienza e il dolore per i piccoli che non ce l'hanno fatta Dall'ottobre 2024...
IL FUTURO ANTICO DI GAZA @FrancescaNacini La storia millenaria di #Gaza strappata alle bombe. Alla @FondazioneMerz di #Torino alcuni dei reperti della Striscia e lo stato di siti archeologici e musei palestinesi dopo la guerra. tinyurl.com/2va9y4ee @Tg x.com
Non era un campo di battaglia: Yaroun, il villaggio cristiano del Libano cancellato dalle bombe israeliane Chiese distrutte, case ridotte in macerie, una comunità cristiana spazzata via nel sud del Libano. Le immagini di Yaroun prima e dopo i bombardamenti facebook
Tre caccia e 13 bombe su una palazzina a Gaza nord: morto il capo militare di Hamas HaddadCon una taglia da 750 mila dollari sulla testa, Izz al-Din Haddad capo della milizia terroristica, era succeduto a Yhaya Sinwar ucciso nel 2024 ... msn.com
Raid aereo israeliano a Gaza: possibile uccisione del comandante di Hamas, Izz al-Din HaddadLe forze israeliane hanno colpito un edificio a Gaza City, con fonti che indicano la morte del leader delle brigate Al-Qassam. ilsole24ore.com