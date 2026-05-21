Dalle bombe di Gaza alla nuova rinascita in Italia Il miracolo di Fares vivo grazie all' amico ' angelo custode'

Da genovatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle bombe di Gaza a una seconda possibilità in Italia, la vicenda di Fares Alfarra ha attirato l’attenzione. Dopo essere stato ferito in un conflitto, è stato soccorso e trasportato in Italia, dove ha ricevuto cure mediche. Un amico, definito come un ‘angelo custode’, ha avuto un ruolo importante nel suo salvataggio. La storia di Fares si è svolta tra momenti di emergenza e un percorso di recupero, suscitando emozioni profonde e coinvolgendo chi ha seguito la vicenda.

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Ci sono storie che ti arrivano dritto allo stomaco e che non puoi fare a meno di raccontare. Quella di Fares Alfarra è una di queste. È la storia di un ragazzo palestinese che sognava di diventare medico prima che l'inferno della guerra si mangiasse tutto: amici, affetti, certezze.Fares è vivo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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