In fuga dalle bombe di Gaza per curarsi in Italia | Milano accoglie 103 rifugiati palestinesi

Da ottobre 2024, Milano ha accolto 103 rifugiati palestinesi in fuga dalla Striscia di Gaza per ricevere cure in Italia. La città si conferma un punto di riferimento per l’accoglienza e l’assistenza ai profughi provenienti dalla zona di conflitto. La maggior parte di loro ha raggiunto la città con il supporto delle organizzazioni umanitarie e delle autorità italiane.

A Milano il racconto dei 103 profughi di Gaza, tra il miracolo dell'accoglienza e il dolore per i piccoli che non ce l'hanno fatta Dall'ottobre 2024 a oggi, Milano si conferma città aperta e solidale, accogliendo 103 rifugiati palestinesi in fuga dalla Striscia di Gaza. Si tratta di persone giunte in Italia attraverso corridoi di evacuazione sanitaria, rese vulnerabili da patologie pregresse o da gravi ferite riportate durante i bombardamenti. Tra loro, il volto della speranza è quello di Taghreed Atef Abdelmagod Abusamra, che questa mattina ha condiviso la sua storia dal palco del Forum del Welfare, inaugurato presso Base Milano in via Bergognone 34. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - In fuga dalle bombe di Gaza per curarsi in Italia: Milano accoglie 103 rifugiati palestinesi Articoli correlati Circa 2.800 palestinesi sono stati letteralmente polverizzati dalle bombe sganciate da Israele a GazaLe bombe termobariche sganciate da Israele su Gaza avrebbero letteralmente ridotto in polvere più di 2. Leggi anche: Gaza, l’inchiesta di Al Jazeera: “Migliaia di palestinesi ‘evaporati’ a causa dell’utilizzo di bombe termobariche” Tutto quello che riguarda In fuga dalle bombe di Gaza per curarsi... Argomenti discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; L’infanzia spezzata dai conflitti. E i piccoli sogni vengono infranti. «Se non si fermano Teheran sarà la nuova Gaza». Paura e fuga dalla capitale sotto le bombeLa capitale iraniana vive notti di paura tra esplosioni, blackout informativo e migliaia di persone che cercano di lasciare la città. «Se ... msn.com