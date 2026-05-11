Il Teatro alla Scala, uno dei simboli della musica classica, è stato gravemente danneggiato durante la seconda guerra mondiale, in particolare nella notte del 16 agosto 1943. Dopo anni di lavori di restauro, il 11 maggio 1946 Arturo Toscanini ha diretto il primo concerto nel teatro ricostruito. Questa data segna il ritorno ufficiale alla attività dopo il periodo di ricostruzione, segnato da interventi di riparazione e recupero.

L'11 maggio 1946 Arturo Toscanini dirigeva il primo concerto dopo il restauro del tempio mondiale della musica e della lirica, gravemente danneggiato dalle bombe la notte del 16 agosto 1943. Negli stessi istanti veniva distrutto anche il Conservatorio. La grande musica era rinata a Milano l’11 maggio 1946, dopo essere morta nell'agosto di tre anni prima. Le note de «la Gazza ladra» e del «Guglielmo Tell» di Rossini, dell’ouverture e del coro degli schiavi dal «Nabucco» di Giuseppe Verdi, della «Manon Lescaut» di Puccini e del prologo del «Mefistofele» di Arrigo Boito risuonavano nuovamente tra i palchi dorati del Teatro alla Scala, eseguite dall’orchestra e dal coro del tempio della musica seguendo la bacchetta di Arturo Toscanini, tornato in Italia dopo l’esilio negli Stati Uniti durato 8 anni.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il Teatro alla Scala dalle bombe alla rinascita

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