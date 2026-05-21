Dall’Alzheimer a tumori e sclerosi multipla | 12 scienziate di Careggi tra le più influenti d’Italia
Quattordici scienziate dell’ospedale di Careggi sono state inserite nella lista delle più influenti in Italia nel campo della ricerca biomedica. Tra le aree studiate ci sono malattie come Alzheimer, tumori e sclerosi multipla. La presenza di molte donne in questo settore si riscontra sempre più frequentemente, e l’Università di Firenze si distingue per i risultati raggiunti in questo ambito. La classifica si basa su pubblicazioni, citazioni e riconoscimenti nel mondo scientifico.
Firenze, 21 maggio 2026 – La ricerca biomedica parla sempre più al femminile e l’Università di Firenze si conferma un’eccellenza in questo settore. Sono dodici le studiose dell’Ateneo premiate tra le “Top Italian Women Scientists”, il club che riunisce le ricercatrici più influenti d’Italia. Promosso dalla Fondazione Onda, questo prestigioso club seleziona le studiose con un H-index pari o superiore a 60, un parametro che certifica non solo l’altissima produttività scientifica, ma anche l’impatto globale del loro lavoro nella comunità scientifica mondiale attraverso il numero di citazioni ricevute. Un riconoscimento che valorizza... 🔗 Leggi su Lanazione.it
PIER MARIO BIAVA: Riprogrammazione Cellulare Epigenetica: Tumori, Degenerative e Rigenerazione
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