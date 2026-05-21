Dall’Alzheimer a tumori e sclerosi multipla | 12 scienziate di Careggi tra le più influenti d’Italia

Quattordici scienziate dell’ospedale di Careggi sono state inserite nella lista delle più influenti in Italia nel campo della ricerca biomedica. Tra le aree studiate ci sono malattie come Alzheimer, tumori e sclerosi multipla. La presenza di molte donne in questo settore si riscontra sempre più frequentemente, e l’Università di Firenze si distingue per i risultati raggiunti in questo ambito. La classifica si basa su pubblicazioni, citazioni e riconoscimenti nel mondo scientifico.

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