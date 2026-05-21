Dall’alta cucina a Via Palestro | nasce il nuovo pastificio Mesa

Un ex musicista jazz, con un passato dedicato alla musica, ha deciso di cambiare strada e ha aperto un laboratorio artigianale di pasta. La sua attività si trova in una strada centrale e si distingue per la produzione di pasta fresca di alta qualità. Dopo aver lavorato in ristoranti stellati, ha scelto di dedicarsi alla realizzazione di prodotti fatti a mano, puntando su metodi tradizionali. La sua attività rappresenta una novità nel panorama gastronomico locale, combinando competenze acquisite in altri settori con la passione per la cucina.

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?? Punti chiave Come ha trasformato un passato nel jazz in una carriera Michelin? Perché uno chef del lusso ha scelto un piccolo laboratorio artigianale? Cosa troverai nel menu variabile che cambia ogni giorno in bottega? Come si concilia la pasta fresca con le tecniche della cucina francese??? In Breve Romanò ha lavorato tre anni e mezzo presso il ristorante D'O di Davide Oldani. Esperienze professionali pregresse presso Bulgari, Four Seasons e il laboratorio milanese Princi. Pasta fresca i . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dall’alta cucina a Via Palestro: nasce il nuovo pastificio Mesa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma, nasce QUID: l’alta cucina di Bartolini conquista Palazzo MarignoliAllianz Italia ha svelato a Roma il progetto QUID – Unique Italian Dining, un’iniziativa di alta ospitalità che trasformerà la terrazza di Palazzo... L’alta cucina dall’Adriatico è salita a Prato NevosoPrendete uno chalet a duemila metri di quota, la neve che scricchiola sotto i piedi, le stelle che riempiono il cielo e una che arriva fino in...