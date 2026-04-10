In un chalet a duemila metri di quota, tra neve e cielo stellato, si è tenuta una serata dedicata all’alta cucina proveniente dall’Adriatico. Il ristorante Dalla Gioconda, situato a Gabicce Monte, ha portato il talento dello chef Davide Di Fabio a Prato Nevoso, offrendo un’esperienza gastronomica in un contesto suggestivo. La serata ha visto la presenza di numerosi ospiti interessati a scoprire piatti ispirati alla tradizione marittima del mare adriatico.

Prendete uno chalet a duemila metri di quota, la neve che scricchiola sotto i piedi, le stelle che riempiono il cielo e una che arriva fino in cucina: Davide Di Fabio, chef del ristorante Dalla Gioconda a Gabicce Monte. Lui e la sua stella Michelin hanno infatti chiuso la rassegna Gusto Montagna a Prato Nevoso. Un’iniziativa unica nel suo genere che porta in alta quota chef apprezzati e premiati – quest’anno tra gli altri Carlo Cracco e Davide Guidara – sia per offrire grandi esperienze gastronomiche sia, soprattutto, per costruire un racconto contemporaneo della montagna, capace di parlare a pubblici nuovi senza perdere autenticità. Ed è proprio per questo che Davide Di Fabio ha lasciato le sue Marche per incontrare le Alpi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’alta cucina dall’Adriatico è salita a Prato Nevoso

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