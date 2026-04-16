Roma nasce QUID | l’alta cucina di Bartolini conquista Palazzo Marignoli

A Roma, Allianz Italia ha annunciato il progetto QUID – Unique Italian Dining, che prevede la trasformazione della terrazza di Palazzo Marignoli in un nuovo spazio dedicato alla gastronomia e alla cultura. L’iniziativa vede la partecipazione dello chef Bartolini, noto per la sua alta cucina, che si occuperà della ristorazione. L’obiettivo è creare un punto di riferimento nel panorama culinario della città.

Allianz Italia ha svelato a Roma il progetto QUID – Unique Italian Dining, un’iniziativa di alta ospitalità che trasformerà la terrazza di Palazzo Marignoli in un nuovo polo gastronomico e culturale. La nuova apertura, che vede la collaborazione tra il colosso assicurativo e lo chef Enrico Bartolini, sarà ufficialmente inaugurata il 5 maggio 2026. Il nuovo indirizzo si colloca nel cuore pulsante della Capitale, precisamente in Piazza San Silvestro 8, sfruttando la posizione privilegiata del rooftop di Palazzo Marignoli. L’operazione non è un evento isolato, ma rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di gestione del patrimonio immobiliare del gruppo Allianz.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, nasce QUID: l’alta cucina di Bartolini conquista Palazzo Marignoli Notizie correlate Leggi anche: Daniel Bartolini conquista il torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cesena Hokusai a Roma: il fascino dell’arte giapponese conquista Palazzo BonaparteC’è un momento, entrando in una mostra, in cui si ha la sensazione di attraversare un confine invisibile. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: A Roma apre Quid, il ristorante di Enrico Bartolini e Juan Quintero con Allianz; Sui tetti di Roma apre l’atteso ristorante di Enrico Bartolini. Niente carbonara, puntiamo sulla nostra gricia; Allianz Italia ed Enrico Bartolini presentano Quid; Enrico Bartolini, lo chef più stellato d'Italia: Apro Quid a Roma nel nuovo museo d'arte Allianz, in cucina ci sarà Juan Camilo Quintero. Allianz Italia e Bartolini inaugurano a Roma QUID – Unique Italian DiningAllianz Italia annuncia l’apertura di QUID – Unique Italian Dining, un nuovo progetto di ospitalità e alta ristorazione situato sulla terrazza dello storico Palazzo Marignoli in Piazza San Silvestro 8 ... foodaffairs.it Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia: «Apro Quid a Roma nel nuovo museo d’arte Allianz, in cucina ci sarà Juan Camilo Quintero»Enrico Bartolini debutta a Roma con «Quid - Unique Italian Dining». A guidare il ristorante sarà lo chef Juan Camilo Quintero. L'insegna, nata grazie ad Allianz, aprirà il 5 maggio sulla terrazza del ... corriere.it … a spasso per Roma anni ‘50 “Via del Corso - angolo Via del Parlamento” La foto anni '50 mostra via del Corso con Palazzo Marignoli e il famoso "Caffè Aragno" Il Caffè Aragno era uno dei più celebri caffè storici di Roma, frequentato da intellettuali, arti - facebook.com facebook