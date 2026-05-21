Dall’AlbinoLeffe alla Champions in due anni passando per Venezia | Issa Doumbia va allo Sporting per 25 milioni di euro

Issa Doumbia ha lasciato l’AlbinoLeffe, squadra di Serie C, per trasferirsi allo Sporting con un accordo da 25 milioni di euro. In due anni ha raggiunto la Champions League con il club portoghese, dopo aver passato un periodo a Venezia, dove si è distinto per le sue prestazioni. La sua carriera ha subito una rapida ascesa, passando da un campionato di livello inferiore a competizioni europee di alto livello.

Dalla Serie C con l’AlbinoLeffe alla Champions League con lo Sporting nel giro di due anni, trascorsi a Venezia con un miglioramento costante. Il talento di Issa Doumbia è esploso sulla Laguna e lo ha reso un giocatore da 25 milioni di euro, la cifra che i portoghesi di Lisbona pagheranno agli arancio-nero-verdi per aggiudicarsi il centrocampista classe 2003, nato a Treviglio e cresciuto nel vivaio di Zanica, con una parentesi alla Virtus CiseranoBergamo. Esordiente a diciott’anni con la maglia bluceleste in terza divisione, è stato protagonista per due stagioni, segnando anche il gol salvezza contro il Mantova nel 2023, per poi rilanciarsi nel 202324 con Giovanni Lopez in panchina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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