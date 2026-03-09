Pervis Estupinan, calciatore del Milan, ha commentato il suo gol nel derby contro l’Inter, definendolo il più importante della sua carriera e affermando di aver trovato il momento giusto per segnare. Dopo la partita, l’esterno rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'DAZN', evidenziando l’importanza di quella rete per sé e per la squadra.

Pervis Estupinan, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.

© Pianetamilan.it - Milan-Inter, Estupinan: “Gol più importante della mia carriera. Ho trovato il momento giusto”

