Milan-Inter Estupinan | Gol più importante della mia carriera Ho trovato il momento giusto
Pervis Estupinan, calciatore del Milan, ha commentato il suo gol nel derby contro l’Inter, definendolo il più importante della sua carriera e affermando di aver trovato il momento giusto per segnare. Dopo la partita, l’esterno rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'DAZN', evidenziando l’importanza di quella rete per sé e per la squadra.
Pervis Estupinan, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
