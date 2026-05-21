Dall' aeroporto ai ponti fino all' acqua Salvini | Agrigento merita le stesse attenzioni di Palermo e Catania
Il ministro ha visitato i cantieri del ponte di contrada Maddalusa, commentando l’importanza di garantire le stesse attenzioni a Agrigento come a Palermo e Catania. Durante il sopralluogo, ha affrontato anche il tema dell’aeroporto locale e delle infrastrutture presenti nel territorio siciliano. Sono stati discussi investimenti e lavori in corso, con l’obiettivo di migliorare le connessioni e i servizi nell’area agrigentina. La visita si è svolta in un contesto di attenzione alle opere pubbliche e allo sviluppo locale.
Un sopralluogo tra i cantieri del ponte di contrada Maddalusa ma anche l’occasione per tornare a parlare di aeroporto, infrastrutture e investimenti per il territorio siciliano e agrigentino in particolare. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha fatto la sua prima. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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