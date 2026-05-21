Da Marsala le parole del ministro Salvini | L' aeroporto ad Agrigento per creare continuità territoriale

Durante un evento nelle Saline Genna di Marsala, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha commentato l'importanza di costruire un aeroporto ad Agrigento, sottolineando come questa infrastruttura possa favorire la continuità territoriale nella zona. La discussione si è concentrata sulla possibilità di sviluppare il collegamento aereo per migliorare i collegamenti tra l’area e altre regioni, evidenziando il ruolo di questa iniziativa nel processo di rilancio del territorio agrigentino.

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