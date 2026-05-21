Da Marsala le parole del ministro Salvini | L' aeroporto ad Agrigento per creare continuità territoriale
Durante un evento nelle Saline Genna di Marsala, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha commentato l'importanza di costruire un aeroporto ad Agrigento, sottolineando come questa infrastruttura possa favorire la continuità territoriale nella zona. La discussione si è concentrata sulla possibilità di sviluppare il collegamento aereo per migliorare i collegamenti tra l’area e altre regioni, evidenziando il ruolo di questa iniziativa nel processo di rilancio del territorio agrigentino.
La rinascita infrastrutturale del territorio Agrigentino passa dal cielo. Durante una manifestazione svoltasi alle Saline Genna di Marsala, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha posto l’accento sulla necessità strategica di realizzare l’aeroporto ad Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Sullo stesso argomento
D'Incecco e Mannetti (Lega) sulla continuità territoriale aerea: "Decreto ministro Salvini strategico per mobilità e sviluppo""Un risultato importante e atteso per garantire ai cittadini abruzzesi il pieno diritto alla mobilità.
L’aeroporto di Agrigento resta un sogno, Pendolino: “Speriamo che le parole di Salvini diventino atti concreti”C’era attesa, oggi, non solo in città ma nell’intero hinterland per la convocazione della stampa al Palazzo della Provincia.
Da Marsala le parole del ministro Salvini: L'aeroporto ad Agrigento per creare continuità territorialeIl leader della Lega e ministro per le Infrastrutture conferma il progetto dello scalo, inserendolo in un maxi-piano da 50 miliardi di euro tra ferrovie, strade e il ponte sullo Stretto per connettere ... agrigentonotizie.it
Avete salvato nostro figlio. La lettera commovente di una famiglia al Pronto Soccorso di Marsala dopo un grave incidente stradale: parole di gratitudine per medici, infermieri e operatori sanitari che quella notte hanno lottato per salvare una vita. Leggi qui facebook
#fosforopersmemorati politici/elettori tutti #Venezia, #ReggioCalabria, #Crotone, #Salerno, #Avellino, #Lecco, #Mantova, #Arezzo, #Pistoia, #Prato, #Messina, #Agrigento, #Enna, #Marsala, #Fermo #Macerata, #Chieti, #Fondi, #AlbanoLaziale Altro che i nume x.com
Ritratto editoriale AI — Deep Marsala & Golden Light | ChatGPT Image Gen reddit