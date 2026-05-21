La Newspaper Bag, originariamente pensata come un contenitore per trasportare giornali in bicicletta, ha subito una trasformazione notevole. Ora è una borsa di moda dal valore di 1350 euro, presente nelle passerelle e condivisa sui social media. Questa evoluzione è stata realizzata dal brand Moschino, che ha reinterpretato il design originale in chiave moderna. La borsa ha attirato attenzione in ambito fashion, passando da un oggetto pratico a un accessorio di tendenza.

C’era un tempo in cui la Newspaper Bag serviva semplicemente a trasportare giornali in bicicletta. Oggi, invece, è diventata una borsa da 1350 euro, protagonista delle sfilate e dei social grazie alla reinterpretazione firmata Moschino. La contrapposizione tra passato e presente è proprio ciò che rende questo accessorio uno dei fenomeni fashion più discussi del momento. Negli anni Quaranta, negli Stati Uniti, la newspaper bag era usata dai giovani che consegnavano quotidiani porta a porta. Era una borsa pratica, economica e resistente: in cotone, senza tasche, con una lunga tracolla e abbastanza capiente da contenere giornali, pacchi e lettere. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Dalla strada alle passerelle: come Moschino ha reinventato la Newspaper Bag

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