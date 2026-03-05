Marco Paolini compie 70 anni | lo storyteller che ha reinventato il teatro civile italiano

Marco Paolini festeggia oggi 70 anni, confermandosi come uno degli interpreti più riconoscibili del teatro civile in Italia. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerosi spettacoli in cui ha portato sul palco storie di vita reale, spesso tratte dall’attualità e dalla memoria collettiva. La sua presenza ha influenzato il panorama teatrale italiano, rendendolo un punto di riferimento nel settore.

Marco Paolini compie 70 anni e resta una delle figure più influenti del teatro italiano contemporaneo. Con il suo stile fatto di narrazione diretta, memoria storica e impegno civile, l’attore veneto ha contribuito a definire il cosiddetto teatro di narrazione. Dalla tragedia del Vajont ai racconti sulla vita delle comunità di montagna, fino ai suoi diari personali dove parla anche della passione per il rugby, Paolini ha costruito un percorso artistico unico nel panorama culturale italiano. Un narratore che ha cambiato il teatro. Nato a Belluno nel 1956 e cresciuto artisticamente tra Veneto e Friuli, Marco Paolini ha iniziato il suo percorso teatrale negli anni Settanta, collaborando con compagnie sperimentali e sviluppando una forte attenzione per il racconto orale e la memoria dei territori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

