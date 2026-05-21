Dalla salute alla sicurezza sul lavoro | a Roma è irregolare oltre il 90% delle aziende ispezionate

A Roma, durante le ispezioni condotte dall’Ispettorato nazionale del Lavoro, più del 90% delle aziende controllate sono risultate irregolari. Le verifiche hanno riguardato diversi settori, con particolare attenzione alla salute e alla sicurezza sul lavoro. I controlli sono stati effettuati in vari stabilimenti e attività commerciali, portando alla luce numerose violazioni delle normative vigenti. I dati rivelano un elevato livello di non conformità tra le imprese ispezionate nella capitale.

Tra le aziende di Roma controllate dall’Ispettorato nazionale del Lavoro il tasso di irregolarità è del 90.2%. A fornire il dato, preoccupante, è la Cgil di Roma e del Lazio, che riporta anche i numeri, che fanno riferimento all’anno 2025, a livello regionale: 87.7%.I dati a Roma e nel LazioNel. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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