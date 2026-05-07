Puglia allarme lavoro | il 70% delle aziende è irregolare

In Puglia, sono state riscontrate irregolarità nel 70% delle aziende controllate. Le province con il maggior numero di violazioni accertate sono diverse, con alcune che presentano tassi più elevati rispetto ad altre. Il settore dell'edilizia si distingue come quello più coinvolto da queste irregolarità, con numerosi casi di irregolarità riscontrati durante i controlli. I dati sono stati comunicati dalle autorità competenti dopo le ispezioni sul territorio.

? Cosa scoprirai Quali province pugliesi registrano il maggior numero di violazioni accertate?. Perché il settore dell'edilizia è il più colpito dalle irregolarità?. Come influiscono queste infrazioni sulla sicurezza fisica dei lavoratori?. Quali nuove misure propone il sindacato per contrastare il fenomeno?.? In Breve Settore edilizia registra il 74,8% di violazioni, contro il 56% dell'agricoltura.. Provincia di Bari guida le infrazioni con 3.020 casi accertati tra i territori.. Terziario e edilizia contano rispettivamente 3.520 e 2.916 irregolarità sulla sicurezza.. Cisl propone estensione patente a crediti per tutti i settori produttivi pugliesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia, allarme lavoro: il 70% delle aziende è irregolare Notizie correlate Sicurezza sul lavoro, l'allarme della Cisl: "Irregolarità nel 70% delle aziende controllate in Puglia"Un quadro a tinte fosche quello che emerge dal ‘Rapporto annuale delle attività di tutela e vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale per... Leggi anche: Sicurezza sul lavoro, il report: "Liguria maglia nera, irregolare il 71% delle aziende ispezionate" Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sicurezza sul lavoro, allarme Cgil: 55 denunce al giorno in Puglia; Lavoro nero e sicurezza, allarme in Puglia: nel barese oltre 3mila violazioni accertate nel 2025; Lavoro, allarme Cisl: In Puglia irregolarità nel 70% delle ispezioni nel 2025; Sicurezza sul lavoro, il primo trimestre 2026 segna un calo dei decessi, ma l’allarme resta alto. Natuzzi, allarme lavoro: Palmisano chiede il tavolo urgente al MIMITVertenza Natuzzi, Palmisano chiede il tavolo urgente al MIMIT per tutelare circa 1.800 lavoratori tra Puglia e Basilicata. pugliapress.org Esplosione di violenza in Puglia, Decaro: Blitz antimafia segnale forte dello Stato, ma allarme resta altoUn segnale importante sul fronte della sicurezza e della legalità, ma che non basta ancora a spegnere l’allarme in tutta ... immediato.net Telesveva. . +++PUGLIA-CALABRIA 1-0: CASARANO SBANCA NETTAMENTE COSENZA E AVANZA NEI PLAYOFF DI SERIE C, BARI DOMANI SERA A CATANZARO PER BLINDARE ALMENO I PLAYOUT DI SERIE B – PLAYOFF SERIE D: SEMIFINALE TU - facebook.com facebook