Dalla Mavi Marmara alla Global Sumud16 anni di missioni verso Gaza tra stop in mare e rimpatri forzati

Negli ultimi quindici anni, diverse operazioni sono state condotte nel tentativo di raggiungere Gaza via mare. Dal 2010 al 2026, ci sono state numerose partenze nel Mediterraneo, con alcune missioni interrotte da interventi delle autorità e da arresti di attivisti. Durante questo periodo, sono stati registrati vari abbordaggi di imbarcazioni e rimpatri forzati di partecipanti a queste iniziative. La serie di eventi include anche la famosa operazione sulla nave Mavi Marmara, avvenuta nel 2010.

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