Elezioni comunali Alla Lega il candidato sindaco del centrodestra ' compatto' a Caserta

Nelle prossime elezioni comunali a Caserta, il centrodestra si presenta unito e compatto, con un candidato sindaco che sarà scelto tra le fila della Lega. Al momento, non sono stati resi noti i nomi ufficiali, ma l’indicazione sembra puntare verso un rappresentante del partito leghista. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, mentre i partiti coinvolti proseguono le consultazioni.

Al momento non circolano nomi ma l’indicazione sembra essere chiara: il candidato sindaco di Caserta per il centrodestra sarà in quota Lega. Lo confermano in una nota congiunta Antonio Iannone (Fratelli d'Italia), Fulvio Martusciello (Forza Italia), Aurelio Tommasetti (Lega) e Gigi Casciello (Noi.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Arezzo, elezioni comunali: Marcello Comanducci candidato sindaco del centrodestra Elezioni comunali a Prato: Banchelli candidato sindaco del centrodestra. Sfida BiffoniPRATO – E’ ufficiale la candidatura di Gianluca Banchelli per centrodestra in vista delle Comunali a Prato (24-25 maggio). Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Comunali 2026, i candidati consiglieri della Lega; Elezioni Cervia, Morrone (Lega): Delorenzi? Non ci ha chiesto l'appoggio. Sosterremo Savelli; Elezioni comunali a Cascina: Donatella Legnaioli presenta la lista della Lega insieme a Matteo Salvini; Pronta la lista della Lega: 26 nomi tra cui un ex questore. L'evento con Matteo Salvini. Lista Lega, c'è l'ex questore Addonizio. Da sciogliere il nodo dell'assessore Casi. Ultime mosse poi il varoVerso le elezioni del 24 e 25 maggio, la linea impressa da Mario Agnelli, il sostegno al candidato sindaco Comanducci ... corrierediarezzo.it Parisi (Lega): Senza confronto su Sant’Agata de’ Goti non ci sarà coalizione per Benevento e ProvinciaIl Commissario provinciale della Lega nel Sannio Domenico Parisi mette in chiaro la posizione del partito nei confronti degli alleati di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati in vista delle i ... ntr24.tv Dura pochi minuti il tentativo di arrivare vicino alla manifestazione della Lega: idranti ma nessuna carica per fermare gli antagonisti facebook Lettere - 25 Aprile a Gorizia, Clemente replica alla Lega Nazionale: «Fu giustizia politica, non pulizia etnica» #Gorizia #IlGoriziano x.com