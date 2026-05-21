Dalla Champions al mercato | la nuova battaglia tra Juve e Roma costa 40 milioni

Da calciomercato.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sfida tra la Juventus e la Roma per il quarto posto in classifica si sta trasferendo anche sul mercato dei trasferimenti. Entrambe le società sono coinvolte in trattative per rinforzare le proprie rose e ottenere un vantaggio competitivo. La competizione si estende oltre il campo, con investimenti stimati intorno ai 40 milioni di euro. La partita tra le due squadre si gioca ora anche in sede di negoziazioni, mentre il risultato finale si avvicina.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In lotta per il quarto posto in classifica, bianconeri e giallorossi si scontreranno anche sul calciomercato Il verdetto finale è ormai alle porte. Gli ultimi novanta minuti di campionato decreteranno il vincitore della corsa  Champions League. Nelle ultime disastrose giornate di  Serie A, la  Juventus  ha dilapidato un importante vantaggio sulle inseguitrici e domenica scorsa ha subito il sorpasso della  Roma, vittoriosa nel derby mentre i bianconeri perdevano in casa contro la Fiorentina. (Foto generata con AI) – calciomercato.it Oltre al prestigio europeo, l’eventuale qualificazione in Champions rappresenterebbe una bella boccata d’ossigeno alle due squadre che, come è noto, devono rendere conto ai rigidi dettami del fair play finanziario dell’ Uefa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

dalla champions al mercato la nuova battaglia tra juve e roma costa 40 milioni
© Calciomercato.it - Dalla Champions al mercato: la nuova battaglia tra Juve e Roma costa 40 milioni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CLACIOMERCATO INTER : LA TRATTATIVA SEGRETA

Video CLACIOMERCATO INTER : LA TRATTATIVA SEGRETA

Sullo stesso argomento

Champions League, per la qualificazione in ballo 90 milioni tra Milan, Juve e RomaLa corsa alla qualificazione in Champions League continua ad essere fondamentale per le società di serie A.

Mercato Juve, Spalletti e il problema Openda riscattato: 40 milioni per 2 goalLa vittoria contro l’Atalanta ha permesso alla Juventus di consolidare il quarto posto e avvicinarsi alla qualificazione in Champions League.

dalla champions dalla champions al mercatoJuve fuori dalla Champions, rivoluzione in arrivo: calciomercato stravoltoLa stagione della Juventus è entrata in una fase cruciale. L'ipotesi di esclusione dalla prossima Champions League apre scenari di profonda trasformazione tra bilancio, mercato ... ilmessaggero.it

dalla champions dalla champions al mercatoJuve già bocciata dalla Borsa, buco da Champions: la palla passa al mercatoNulla di drammatico in prospettiva, ma il segnale che la delusione va oltre gli aspetti sportivi e si concentra su quelli economici che andranno incontro a un inevitabile deficit di entrate senza la p ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web