La sfida tra la Juventus e la Roma per il quarto posto in classifica si sta trasferendo anche sul mercato dei trasferimenti. Entrambe le società sono coinvolte in trattative per rinforzare le proprie rose e ottenere un vantaggio competitivo. La competizione si estende oltre il campo, con investimenti stimati intorno ai 40 milioni di euro. La partita tra le due squadre si gioca ora anche in sede di negoziazioni, mentre il risultato finale si avvicina.

In lotta per il quarto posto in classifica, bianconeri e giallorossi si scontreranno anche sul calciomercato Il verdetto finale è ormai alle porte. Gli ultimi novanta minuti di campionato decreteranno il vincitore della corsa Champions League. Nelle ultime disastrose giornate di Serie A, la Juventus ha dilapidato un importante vantaggio sulle inseguitrici e domenica scorsa ha subito il sorpasso della Roma, vittoriosa nel derby mentre i bianconeri perdevano in casa contro la Fiorentina. (Foto generata con AI) – calciomercato.it Oltre al prestigio europeo, l’eventuale qualificazione in Champions rappresenterebbe una bella boccata d’ossigeno alle due squadre che, come è noto, devono rendere conto ai rigidi dettami del fair play finanziario dell’ Uefa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Dalla Champions al mercato: la nuova battaglia tra Juve e Roma costa 40 milioni

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CLACIOMERCATO INTER : LA TRATTATIVA SEGRETA

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