Mercato Juve Spalletti e il problema Openda riscattato | 40 milioni per 2 goal

Dopo la vittoria contro l’Atalanta, la Juventus si è avvicinata alla qualificazione in Champions League, mantenendo il quarto posto in classifica. La squadra ha affrontato con successo le sfide recenti, anche grazie alle prestazioni di alcuni giocatori chiave. Nel frattempo, il tecnico ha parlato del problema legato all’attaccante acquistato in prestito, il quale ha segnato due gol e potrebbe essere riscattato per 40 milioni di euro.

La vittoria contro l’ Atalanta ha permesso alla Juventus di consolidare il quarto posto e avvicinarsi alla qualificazione in Champions League. Allo stesso tempo, il risultato ha fatto scattare una clausola contrattuale rilevante sul piano economico: il riscatto obbligatorio di Loïs Openda. Il raggiungimento almeno del decimo posto in Serie A rappresentava infatti la condizione necessaria per trasformare il prestito in acquisto definitivo. Una soglia raggiunta automaticamente, che ha attivato l’obbligo nei confronti del Lipsia. Quanto costa davvero Openda alla Juventus. Nella stagione 20252026 la Juventus ha sostenuto un costo complessivo di circa 10,7 milioni di euro per il giocatore.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mercato Juve, Spalletti e il problema Openda riscattato: 40 milioni per 2 goal Ultimissime Juve LIVE: riscattato Openda, cosa ha chiesto Spalletti alla squadra in Atalanta Juvedi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Openda Juve, Spalletti ha bocciato definitivamente l’attaccante belga: e per il mercato estivo filtra questodi Redazione JuventusNews24Openda Juve, mister Spalletti ha bocciato in maniera definitiva l’attaccante belga: e in vista del calciomercato filtra...